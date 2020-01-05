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الأردن وأذربيجان يتفقان على تسيير خط طيران مباشر بين البلدين

منذ 3 ساعات

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عمان– بحث السفير الأردني لدى جمهورية أذربيجان سامي غوشة، مع رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) جهانقير عسكروف، إقامة خط طيران مباشر بين الأردن وأذربيجان.
ويأتي اللقاء في أعقاب الزيارة الرسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى أذربيجان في كانون الأول الماضي، حيث اتفق جلالته والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مباحثاتهما في باكو، على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وسيجري تسيير الرحلات ما بين عمان وباكو نهاية شهر أيار من العام الجاري، بمعدل رحلتين أسبوعيا بطائرة من طراز ( إمبراير 190) التابعة لشركة الخطوط الجوية “بوتا”.
وأعرب السفير غوشة عن أمله بأن يسهم إطلاق خط الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب زيارات عمل متبادلة لممثلي شركات السياحة الأردنية والاذربيجانية لتعزيز التعاون بين البلدين.
من جهته، أكد عسكروف، أهمية الدور الذي سيلعبه إطلاق خط الطيران في تعزيز العلاقات ما بين البلدين على مختلف الصعد.
يشار الى أن شركة “بوتا” هي شركة طيران أذربيجانية منخفضة التكلفة مقرها باكو، وقاعدتها التشغيلية الرئيسية في مطار حيدر علييف الدولي، وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.-(بترا)

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