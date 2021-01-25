الأردن وإسبانيا يبحثان إقرار اتفاقية تسليم المجرمين

عمَّان- الغد- بحث أمين عام وزارة العدل رئيس اللجنة الدائمة لدراسة مشاريع الاتفاقات الدولية القاضي زياد الضمور مع المديرة العامة للتعاون الدولي القانوني الإسباني باولا رويا، اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، اتفاقية تسليم المجرمين المقرر إبرامها خلال اليومين المقبلين بين البلدين.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم إنّ الجانبين استأنفا الجولة الثَّانية من المباحثات التي تشمل مسودة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين للوصول إلى مسودة مبدئية تخدم الطرفين دون أن تتعارض مع الدستور والقوانين الوطنية.

وكانت الجولة الأولى من المباحثات عقدت في منتصف عام 2019 ولم تستكمل منذ ذلك التاريخ بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتأتي الاتفاقية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولاسيما التعاون القانوني والقضائي، وخاصة تسليم المجرمين وملاحقتهم قضائيا.