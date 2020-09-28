ثقافة

“الأردن وإسرائيل…الهواء الأصفر”

منذ ساعة واحدة

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صدر حديثا للزميل سميح المعايطة كتاب جديد يحمل اسم “الاردن واسرائيل..الهواء الاصفر ” وهو قراءة تحليلية موجزة لعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية والعلاقة الاردنية الاسرائيلية خلال عقود الصراع العربي الصهيوني والمراحل التي سبقت توقيع معاهدة السلام بين الطرفين وتطورات هذه العلاقة والعوامل المؤثرة فيها والواقع الحالي لهذه العلاقة .
وتعرض القراءة لقضايا القدس والباقورة والغمر والتطورات الاخيرة من توسيع اطار علاقات اسرائيل مع دول عربية واسلامية وتاثيرها على الاردن اضافة الى الدور الامريكي خلال مرحلة حكم الرئيس ترامب في دعم اليمين الاسرائيلي المتطرف من خلال نقل السفارة الامريكية الى القدس واعلان صفقة القرن واخيرا فتح الابواب امام علاقات لاسرائيل مع دول عربية واسلامية على قاعدة السلام مقابل السلام .

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