الأردن والسعودية وعُمان تعلن مشاركتها ببطولة الرجال العاشرة

عمان – الغد – أعلنت اتحادات الأردن والسعودية وعُمان مشاركة منتخباتها في النسخة العاشرة من بطولة الرجال، التي يستضيفها الاتحاد الإماراتي خلال الفترة من 2 إلى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وإلى جانب المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة، وصل العدد حتى الآن إلى أربعة منتخبات ستشارك في البطولة التي سيتم تثبيت موعدها النهائي وإصدار جدول مبارياتها على ضوء تأكيدات الاتحادات الأهلية للمشاركة بها.

وكان اتحاد غرب آسيا خاطب كافة الاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها بالبطولة، وحدد يوم 30 نيسان (أبريل) الحالي، آخر موعد لاستقبال نماذج المشاركة، ليتسنى له المضي بعد ذلك بالإجراءات اللازمة مع جميع الجهات ذات الصلة.

وستقام النسخة العاشرة من البطولة لأول مرة منذ انطلاقها العام 2000 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشهد بالتزامن مع ذلك المشاركة الأولى للمنتخب الإماراتي ومن المتوقع في الوقت ذاته أن تشهد مشاركة واسعة من منتخبات غرب آسيا باعتبارها من أهم وأكبر البطولات على صعيد الإقليم.

وتأتي النسخة العاشرة من بطولة الرجال في أعقاب النسخة التاسعة التي كانت أقيمت في آب (أغسطس) من العام الماضي في مدينتي كربلاء وأربيل العراقيتين بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق، سورية، لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن، الكويت، السعودية، البحرين، وتوج حينها المنتخب البحريني بـ “كأس الحسين” وحل نظيره العراقي وصيفاً.

وبشكل عام، انطلقت البطولة العام 2000 بإقامة النسخة الأولى في الأردن، والتي حملت طابعاً خاصاً وقتها حينما جاءت تخليداً لذكرى المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، لتحمل كأسها اسم “الحسين”، وهو ما بقي ملازماً لها على امتداد نسخ البطولة.

وجرت النسخة الثانية من بطولة الرجال عام 2002 في سورية، فيما استضافت إيران النسخة الثالثة عام 2004، فيما أقيمت الرابعة في الأردن عام 2007، والخامسة جرت في إيران عام 2008، وبعد ذلك استضاف الأردن النسخة السادسة عام 2010، ثم الكويت للنسخة السابعة في 2012، وبعد ذلك الثامنة في قطر عام 2014، وأخيراً في العراق عام 2019.