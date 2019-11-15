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الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات وتنسيق المواقف

منذ ساعتين

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واشنطن- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس، المضي في العمل على تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكتين.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي انعقد في واشنطن التطورات الإقليمية في سياق التنسيق والتشاور المستمرين.

وشدد الصفدي والأمير فيصل على استمرار تنسيق المواقف إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين والمصالح والقضايا العربية.

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