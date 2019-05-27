الأردن والسويد يبحثان حشد الدعم المالي والسياسي لـ”الأنروا”

عمان- الغد- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مسؤولة ملف الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين في اجتماع بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وبحث الصفدي والمسؤولة السويدية الخطوات المشتركة التي سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في أطار الشراكة التي كرسها الاردن والسويد لدعم الوكالة.

واستعرضا آليات تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين وحضره ممثلوا عديد الدول بالاضافة للاتحاد الاوروبي والذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة وأن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي.

وتعاني الوكالة هذا العام عجز يصل حوالي 200 مليون دولار. وستصوت الجمعية العامة على تمديد ولايتها هذا العام ويعمل الأردن والسويد في إطار شراكة ممنهجة لدعم الوكالة.

وثمن الصفدي جهود السويد تجاه الأنروا والتي تمثلت بالتبرع بمئتي مليون دولار للوكالة على مدى أربع سنوات وحشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة.

وأكد الصفدي وهمرجرين على ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين.

وأكد الصفدي والمسؤولة السويدية على استمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِي إطار الاتحاد الأوروبي.