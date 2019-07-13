الأردن والعراق يبحثان التعاون في المجال التقني والتحول للاقتصاد الرقمي

إبراهيم المبيضين

عمان – بحث الأردن والعراق مجالات التعاون الاقتصادي بشكل عام وفي مجالات التحول إلى الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني.

وبحث الجانبان الأربعاء الماضي ايضا تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وفرص استثمارية جديدة بين الشركات والبنوك الأردنية والقطاع العراقي المالي.

وجرى خلال المنتدى توقيع اتفاقية ثلاثية بين جمعية “انتاج” والجمعية الاقتصادية الأردنية العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية، بهدف تأطير وتكثيف العمل المشترك بين الجهات الثلاث لزيادة تبادل الخبرات وتعظيم المنفعة المتبادلة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأردن في فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي انعقد الاربعاء الماضي في بغداد، بتنظيم من الجمعية الاقتصادية العراقية الأردنية، وجمعية المصارف العراقية، بالتعاون مع جمعية إنتاج الأردنية، بهدف تمكين الشركات الأردنية من عرض قدراتها وإمكاناتها للقطاع المصرفي العراقي، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشارك الأردن في المؤتمر بوفد كبير ضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومجموعة من الشركات الأردنية التقنية بلغ عددها 30 شركة، في المنتدى الذي حضره 200 شخصية من رؤساء الشركات الأردنية والعراقية وصناع القرار في القطاعين المالي والتقني من الجانبين.

وبحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة خلال لقائه في بغداد نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور فؤاد حسين، سُبل ومجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني.

وأكد الغرايبة خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة، على الامكانات والقدرات التي تتميز بها الشركات الأردنية في مجالات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يضع خبراته وإمكاناته بين أيدي الأشقاء في العراق.

وعرض الوزير الغرايبة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية، مؤكدا في الوقت ذاته على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين العراقيين في الأردن.

وأكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” على أهمية المنتدى الأردني العراقي للتحول الرقمي في القطاع المالي الذي انعقد الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، حيث سيتيح في المستقبل القريب آفاقا استثمارية كبيرة بين الشركات الأردنية والجهات العراقية العاملة في القطاع المالي.

وتسعى جمعية “انتاج” لزيادة التشبيك بين شركات تقنية المعلومات الأردنية وكافة القطاعات العراقية، حيث نظمت هذا المنتدى من خلال الشراكة مع الجمعية الاقتصادية الأردنية العراقيّة ورابطة المصارف الخاصة العراقية ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد الدكتور حوامدة في كلمته التي القاها خلال افتتاح أعمال المنتدى، أن إقامة هذا المنتدى يتيح الفرصة أمام الشركات الأردنية لبحث فرص استثمارية حقيقية، لاسيما وأن كافة الأطراف تُشارك فيه أن كانت من الحكومتين الأردنية والعراقية بالإضافة للقطاع الخاص من الجانبين.

وأشار ان عددا من الشركات الأردنية التي تشارك في أعمال المنتدى والتي لم يتسنى لها المشاركة لها قصص نجاح عديدة في تنفيذ مشاريع كبيرة في دول كثيرة في المنطقة مما يثبت قدراتها على بناء وتطوير خدمات وحلول نكنولوجية بالشكل الذي يخدم السوق العراقية.

وبدوره، قدم المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار عرضا تقديميا خلال الجلسة الافتتاحيّة للمنتدى، موضحا فيه أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تمتلك خبرات وقصص نجاح على الصعيد المحلي الأردني والإقليمي والعربي بشكل كامل.

وأشار الى أن الأردن يسير في خطى ثابتة ومتينة نحو تمكّين الشباب من الدخول بقوة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل حاليا إدخال لغات البرمجة ضمن المناهج في المدارس، بالإضافة لوجود اهتمام عالٍ بتطوير مهارات الخريجين وبناء المواهب ذات الصلة بالاقتصاد الرقميّ.