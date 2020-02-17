الأردن والهند يبحثان تعزيز العلاقات التجارية

طارق الدعجة

عمان- ناقش لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين والسفارة الهندية لدى المملكة أمس، فرص الاستثمار بين الأردن والهند وآليات تعزيزها والبحث عن مشاريع قابلة للتنفيذ في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع “إن لدى الأردن علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع الهند، كما أن علاقات القطاع الخاص بين الجانبين في تطور مستمر”، وعبر عن أمله بأن تستمر العلاقات الأردنية-الهندية بالتطور في المستقبل القريب.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل منذ توقيع البلدين اتفاقية التجارة العام 1976؛ إذ برزت الهند كثالث أكبر شريك تجاري للأردن وأكبر سوق للفوسفات والبوتاس والمعادن الأخرى.

وبين أن الهند تعد من أكثر الدول المستثمرة بالمملكة في العديد من المشاريع، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة ومناخ الاستثمار الجاذب.

ولفت إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة والواردة من الهند بلغ في نهاية العام 2018 ما يقارب 84 مليون دولار.

وأشار الطباع الى وجود الكثير من الفرص الواعدة للقطاع الخاص لدى البلدين للتعاون والاستفادة منها، وبخاصة بمشاريع البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والمواد الكيميائية والسياحة وصناعة الأفلام.

ومن جانبه، قال سفير جمهورية الهند لدى المملكة أنور حليم “إن هنالك جهودا تبذل من قادة البلدين في سبيل تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات”.

وأضاف حليم “أن الأردن يهتم بقطاع الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، وهنالك فرص استثمارية كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال”، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص، بخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي.

ونوه إلى وضع خطة لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وسبل الاستفادة منها بمشاريع مشتركة، مبينا أن القطاعات الاقتصادية الهندية تمتلك العديد من الإمكانيات يمكن للأردن الاستفادة منها.

ودعا السفير إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات، مبينا أن بلاده تعد شريكا تجاريا مهما للأردن.

ولفت مدير الدائرة الآسيوية في وزارة الخارجية مالك طوال إلى أن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الهند فتحت آفاقا واسعة لتعزيز وتنمية علاقات البلدين الاقتصادية.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة عمل تسهم بالنهوض بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التي تجمع الأردن والهند.

واستعرض مدير مديرية الترويج في هيئة الاستثمار بلال الحموري دور الهيئة في تمكين الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتحسين البيئة الاستثمارية.