الأردن واليابان يبحثان أولويات الدعم للمرحلة المقبلة

عمان – بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي ‏سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون التنموي الثنائي بين البلدين بالإضافة الى اولويات الدعم للمرحلة المقبلة. وأكد الربضي، خلال لقائه بالضيف، ان الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية والاستراتيجية الوطيدة مع اليابان الممتدة، معربا عن شكره على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الازمات في المنطقة ومنها ازمة اللجوء السوري.- (بترا)