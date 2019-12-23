الأردن واليابان يبحثان أولويات الدعم للمرحلة المقبلة

عمان– بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي ‏سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون التنموي الثنائي بين البلدين بالإضافة الى اولويات الدعم للمرحلة المقبلة.

وأكد الربضي، خلال لقائه بالضيف، ان الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية والاستراتيجية الوطيدة مع اليابان الممتدة، معربا عن شكره على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الازمات في المنطقة ومنها ازمة اللجوء السوري.

واوجز الربضي الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها المملكة في إطار مصفوفة الإصلاح والنمو لخمس سنوات، مؤكداً أهمية العمل مع شركاء الأردن التنمويين لدعم عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن. واستعرض التحديات المستمرة لأزمة اللجوء السوري في الأردن، مؤكداً أهمية استدامة الدعم الياباني وذلك لتمكين الأردن من الاستمرار في تقديم خدماته للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين.

من جانبه أشار سوزوكي إلى علاقة الشراكة التي تربط الأردن واليابان والتي تعود الى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين، مشدداً على دور الأردن المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد حرص اليابان بالاستمرار في تقديم الدعم للأردن للحفاظ على منعته الاقتصادية وأمنه واستقراره في هذه الظروف الصعبة ولتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة وتحديداً عن أولوية دعمه في مجال اللجوء السوري.

بترا