الأردن واليابان يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرات النظام الكهربائي في المملكة

عمان – الغد – وقعت شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع ربط مصادر الطاقة المتجددة المتعددة على النظام الكهربائي ورفع اعتمادية تزويد الطاقة الكهربائية في المملكة.

ووقع الاتفاقية امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة فيما وقعها عن (جايكا) الممثل الرئيس لمكتب الوكالة في الأردن شي ميهارا.

وبموجب الاتفاقية، تقدم الوكالة اليابانية المساعدات والدراسات الفنية لقطاع الكهرباء من خلال فرق عمل مشتركة ،تشمل دراسة جدوى تقديم منح بتكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة البطاريات ومعدات رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.

وعقبت المهندسة العزام على الاتفاقية بالتأكيد على أهميتها في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية في استيعاب انتاج مشاريع الطاقة المتجددة في اطار الجهود الوطنية لتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي واستيعاب ناتج هذه المشاريع على الشبكة الوطنية.

واشادت العزام بالتعاون القائم مع الجانب الياباني خاصة في مجال الطاقة وقالت ان هذا التعاون اثمر مشاريع وخبرات كان لها دورها الفاعل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ان الاتفاق يسند جهود شركة الكهرباء الوطنية وتعزيز قدراتها في مجال ربط وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الملتزم بتنفيذها من قبل الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية مسبقاً، وتشغيل النظام الكهربائي ضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية في ظل دمج مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف ان “الكهرباء الوطنية وضمن سياسة الحكومة الراميه الى تعزيز مساهمة الطاقة المحلية بما يحقق امن التزود بالطاقة والذي يأتي منسجما مع الرؤى الملكية في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، تسعى دوما الى ادخال آخر التكنولوجيات في ادارة وتشغيل النظام الكهربائي بالاضافة الى تعزيز منظومة الربط مع دول الجوار ليساهم ذلك في ادارة مثلى لمصادر الطاقة المتجددة وتقليل الكلف التشغيلية وزيادة موثوقية واعتمادية الشبكة الكهربائية.

وأعرب الرواشدة عن تقدير الكهرباء الوطنية للدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لمشاريع الشركة التي تهدف الى ضمان امن التزود بالطاقة في المملكة وتعزيز استقرارية النظام الكهربائي والحفاظ على توافريته العالية والتي تضاهي مثيلاتها العالمية.مشيرا الى برنامج تعاون الدولة الثالثة الذي تدعمه اليابان وتقدم بموجبه الكهرباء الوطنية خبراتها للعاملين في قطاع الكهرباء في عدد من الدول العربية الشقيقة.

بدورها، اكدت ميهارا أهمية الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية لدعم قطاع الطاقة في المملكة لأهمية القطاع الذي يعد أحد ركائز التقدم والتنمية مؤكدة على ايلاء هذا القطاع المزيد من التعاون المستقبلي بين حكومتي البلدين.

وتتعاون شركة الكهرباء الوطنية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتنظيم برامج تدريبية فنية مدعومة من (جايكا) في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية لصالح كوادر من وزارة الكهرباء العراقية ووزارة كهرباء اقليم كردستان وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية ، لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في تلك الدول، بمعدل 10 برامج تدريبية في كل عام لكل دولة من هذه الدول وعدد اجمالي 250 متدرب في كل عام .

كما نفذت شركة الكهرباء والوطنية بالتعاون مع(جايكا) خلال عامي 2017 و2018 عدد من البرامج التدريبية في مجال الكهرباء المتقدمة والوصلات المنزلية لمتدربين من مخيم اللاجئئين السوريين في الزعتري.

ويعد مركز التدريب الكهربائي في شركة الكهرباء الوطنية احد ثمار التعاون القائم بين الشركة و(جايكا) وهو المؤسسة التدريبية الوحيدة في الأردن لمهندسي وفنيي الطاقة الكهربائية، وتم تأسيسه من قبل (جايكا) بين عامي 1986 و 1990 وكان أحدث مركز تدريب في مجال الطاقة الكهربائية في ذلك الوقت.