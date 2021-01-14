الأردن وسلطنة عمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

عمان- الغد – بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في سلطنة عمُان الشقيقة بدر البوسعيدي اليوم آفاق زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وينعكس إيجاباً على جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الوزيران خلال محادثات عبر الهاتف على حرص المملكة والسلطنة إيجاد آفاق أوسع للتعاون في جميع المجالات تعزيزاً لعلاقاتهما الأخوية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.

واستعرض الصفدي وبوسعيدي المستجدات في المنطقة، وأكدا ضرورة بلورة رؤى عربية مشتركة للتعامل مع التحديات بما يخدم المصالح والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حلها بما يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي وبوسعيدي على استمرار التشاور والتنسيق إزاء جميع التحديات الإقليمية ولبحث الآليات العملية لتوسعة التعاون في المجالات المختلفة.