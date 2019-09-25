الأردن ومصر يبحثان التعاون في المجال الزراعي

عمان– بحث وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة ونظيره المصري الدكتور عز الدين أبو ستيت اليوم في عمان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه انسياب السلع الزراعية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري الزراعي. ودعا الشحاحده إلى تقديم التسهيلات لتسجيل مستلزمات الإنتاج الزراعي من اسمدة ومبيدات وعلاجات ولقاحات بيطرية بالإضافة إلى البذور الهجينة في الأسواق المصرية وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والتعاون في مكافحة الآفات الزراعية والتنسيق الدائم مع الشركاء الدولين في المشاريع الاقليمية المشتركة .

وتحدث الوزير المصري عن السعي إلى تحقيق التكامل في المجال الزراعي من خلال تقديم التسهيلات الممكنة لزيادة حجم الزراعي بين البلدين وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وادامة التعاون وفق مخرجات اللجنة الفنية الاردنية المصرية المشتركة.

وحضر اللقاء السفير المصري في عمان.(بترا)