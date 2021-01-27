الأردن ومصر يطلبان اجتماعا طارئا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

عمان-الغد- تقدمت الأردن ومصر بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مصر، يوم 8 شباط/فبراير المقبل.

ويأتي الطلب لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بأن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.