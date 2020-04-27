الأردن يؤكد أهمية التزام اتفاق الرياض

عمان- الغد – اكد الأردن أهمية التزام اتفاق الرياض، وان تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق وضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب الأشقاء اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دعم ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني. وشدد الصفدي على أن المملكة تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه. وأكد وزير الخارجية ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

–(بترا)