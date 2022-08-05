الأردن يؤكد التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، التزام الأردن الثابت بدعم مبدأ الصين الواحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، رداً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حول التطورات المرتبطة بتايوان، إن موقف الأردن ثابت في دعم مبدأ الصين الواحدة، وضرورة التزام جميع القرارات الدولية ذات الصلة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، واحترام سيادة الدول وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.