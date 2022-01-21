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الأردن يؤكد دعمه للأشقاء في الإمارات

11:58 م2022-01-21

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عمّان-رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، والذي أدان بالإجماع الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عدد من المنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم المملكة المُطلق للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مُجدداً إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

11:58 م2022-01-21
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