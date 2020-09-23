الأردن يؤكد دعمه لمساعي التوصل لحل سياسي للأزمة السورية

عمان- تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيًا من المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، جرى خلاله بحث تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، واستعراض نتائج التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في هذا الاتجاه.

واكد الصفدي وفق بيان صادر عن الوزارة، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي للأزمة التي من الواجب تكاتف جميع الجهود لحلها وفقا للأسس التي تضمن وحدة سوريا وتماسكها واستعادة أمنها واستقرارها وتحسين ظروف العودة الطوعية للاجئين. كما أكد الصفدي أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي نتج عن اجتماع اللجنة الدستورية باعتباره خطوة مهمة على طريق الحل السياسي المنشود. وشدد الصفدي على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة وتثبيت الاستقرار في سوريا خصوصًا في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تستدعي تضامنا لمواجهتها ومواجهة تبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية. بدوره، اكد بيدرسون استمرار جهود الامم المتحدة لعقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم في جهود حل الأزمة سياسيًا. واشاد بالتعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، مثمنا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين السوريين.

واتفق الصفدي وبيدرسون على استمرار التنسيق والتشاور فيما يخص جهود إنهاء الأزمة السورية، وسبل توفير الدعم اللازم لأكثر من مليون وثلاثمئة ألف سوري، تستضيفهم المملكة وتقدم كل ما تستطيع من خدمات لهم رغم الظروف الصعبة. (بترا)