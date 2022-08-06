الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عمان-الغد- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المدان على غزة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وبحث الصفدي مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة لوقف العدوان وإنهاء التصعيد الذي حذر من أنه ينذر بعواقب أوخم.

كما شدد الصفدي على أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف غداً، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحؤول دون مزيد من التصعيد.

ويواصل الأردن اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة واستعادة الهدوء والحؤول دون تفجر دوامات من العنف نتيجة حتمية لاستمرار التصعيد.