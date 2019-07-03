الأردن يؤكد لاءاته الثلاث بوجه طروحات كوشنير

زايد الدخيل

عمان- جدد الأردن أمس رفضه لأي حلول للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، رافضا كذلك أي حلول لا تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الرد على تصريحات جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى أن خطة السلام الأميركية “قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها”، قال مصدر مسؤول لـ”الغد”، إن “المواقف الأردنية ثابتة، وتستند إلى مواقف راسخة وواضحة”.

ولفت المصدر إلى أن الثوابت الأردنية معلنة، وقد أكدها جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل لا يقبل أي تفسير.

وأضاف” هي ثوابت واضحة: لا حل للقضية الفلسطينية الا عبر انتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المصدر التذكير باللاءات الثلاث التي “أطلقها جلالة الملك واضحة لا لبس فيها: لا للتوطين، لا للوطن البديل، كلا للقدس” والوصاية هاشمية، لافتا إلى أن “هذا هو الموقف الأردني، وهذا هو الموقف العربي، وهذا هو الموقف الإسلامي”.

وكان كوشنير قال، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عبر الهاتف وشاركت به “الغد”، قد ألمح إلى إمكانية “توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل”.

وأضاف إن الرئيس الأميركي معجب جدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، و”يريد إشراكه في خطة السلام الأميركية في الوقت الصحيح”، مضيفا “أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية”.

وتطرق كوشنير، إلى نتائج مؤتمر البحرين، الذي عرضت فيه الإدارة الأميركية إلى البعد الاقتصادي لما يسمّى بـ”صفقة القرن”، مؤكدا أنها “خطة جدية”، وأن “الفلسطينيين بحاجة إلى التقدم”، لكنه أردف أن الولايات المتحدة “لا تستطيع إطلاق العمل بها حتى يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص السلام”.

وكشف المسؤول الأميركي عن أنه “سيعلن الأسبوع القادم عن الخطوة التالية لما بعد ورشة البحرين الاقتصادية”، مضيفا “لن نسمح لأشخاص فشلوا في الماضي أن يعرقلوا عملية السلام الآن”.

وأضاف، “نحن بحاجة إلى دعم الدول الأخرى، التي تريد تنفيذ ذلك”، لافتا إلى أنه خلال السنتين الماضيتين “بدأ الشعب الفلسطيني يكتشف أن المشكلة ليست في إسرائيل وإنما في الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعاني منه السكان في ظل عدم وجود الشفافية والمحاسبة”.

واعتبر أن القيادة الفلسطينية “ارتكبت خطأ إستراتيجيا بعدم انضمامها إلى الورشة الاقتصادية في البحرين”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت رؤية للازدهار والأمل للشعب الفلسطيني “وليس من الواضح لي ما تبيعه القيادة الفلسطينية لشعبها، وكان ردهم هستيريا وغير ناجح”.

وأوضح أنه خلال السنتين الماضيتين “بدأ الشرق الأوسط يعترف بوجود إسرائيل، وهو أمر سيجعل المنطقة أكثر استقرارا وسيؤدي إلى استقرار اقتصادي”، لافتا إلى أن “التفاوض بالطرق القديمة لم يفلح ولن يفلح، ولذلك عملنا على إنشاء آلية جديدة، ولمنتقدي الخطة أقول: ما هي البدائل؟”