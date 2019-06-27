الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب تونس بمواجهة الإرهاب

عمان- الغد- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة خميس الجهناوي دان خلاله الهجومين الإرهابيين الجبانين اللذين استهدفا الأبرياء في تونس.

وأكد الصفدي وقوف الأردن بشكل كامل مع الأشقاء في مواجهة الإرهاب وحماية أمنهم واستقرارهم.

وأعرب عن أحر التعازي برجل الامن التونسي الذي ارتقى ضحية في أحد الهجومين الجبانين وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وشدد الصفدي على أن الإرهاب وظلاميته عدو مشترك وأكد ثقة المملكة بقدرة الأشقاء على دحره والحفاظ على أمنهم واستقرارهم وحماية مسيرتهم الديمقراطية التي قدمت بإنجازاتها انموذجا في عملية التحول الديمقراطي.