الأردن يؤكد وقوفه لجانب العراق لمواجهة التحديات وتكريس أمنه واستقراره

عمان-الغد- أكد الأردن اليوم وقوفه إلى جانب العراق الشقيق في جهوده لمواجهة جميع التحديات وتكريس أمنه واستقراره .

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ترحيب الأردن بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة، وتمنياته له النجاح في مهامه وبما يلبي طموحات الشعب العراقي الشقيق ويحمي مصالح العراق وسيادته ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومسيرة إعادة البناء.

وقال الصفدي إن تجاوز العراق الشقيق لكل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ضرورة لاستقرار المنطقة، وأن المملكة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني تقف بالمطلق إلى جانب الأشقاء وتساندهم بكل إمكاناتها في مسيرة تثبيت الاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن العراق وسيادته ومصالحه.