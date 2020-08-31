الأردن يؤكد وقوفه مع السودان لتحقيق السلام

عمّان – الغد- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان الشقيق والجبهة الثورية، اليوم، في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. وأكدت على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

كما أكدت على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في السودان في سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال. وأشادت الوزارة بجهود كافة الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية، وثمنت جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.