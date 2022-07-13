الأردن يبحث مع إندونيسيا إنشاء مصانع مشتركة لإنتاج السماد

التقى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات في مقر الشركة اليوم وفدا من شركتي

( Petro kimia Gresk / PKG ) و( PT Pupuk Indonesia ) الاندونيسيتين، لبحث التعاون بين الجانبين في إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين في الأردن لانتاج الأسمدة الفوسفاتية.

وجاءت زيارة الوفد الاندونيسي لشركة مناجم الفوسفات الارنية، استكمالا للمباحثات التي اجراها في وقت السابق الدكتور الذنيبات مع وزير الزراعة الاندونيسي شهرول ياسين ليمو على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للأسمدة الذي عقد في فينا خلال شهر أيار الماضي.

وشهدت مباحثات اليوم توافقا بين الجانبين على الاستمرار في تعزيز فرص التعاون المشترك طويل الأمد وإيجاد شراكات استراتيجية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن لانشاء مصانع مشتركة لانتاج 500 الف طن من سماد الداب وسماد NPK، لتلبية احتياجات السوق الاندونيسي.

كما جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات اللازمة للبدء بوضع الاطار القانوني والفني للشراكة بين الجانبين، وصولا الى البدء بانشاء المصانع المشتركة في العقبة.

واكد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء، الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من مديري الإدارات المعنية من الجانبين، حرص شركة مناجم الفوسفات الأردنية على إيجاد شركات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال انتاج وتصدير الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية، مشيدا بالتجربة الأردنية الاندونيسية في هذا المجال.

وعرض الدكتور الذنيبات للانجازات الكبيرة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال السنوات القليلة الماضية على صعيد الإنتاج والتصدير، والمكانة التي أصبحت تحتلها الشركة في سوق الفوسفات العالمي.

وقال ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية شهدت في الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء الشركات الجديدة، بما يعزز موقعها التنافسي في الاسواق العالمية.

من جانبها، أكدت مديرة العمليات والإنتاج في شركة PKG الاندونيسية ديجنا جاتننسي، أهمية الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والتي ستعود بالفائدة على الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الاندونيسي من الأسمدة الفوسفاتية الأردنية.

كما أشاد الوفد الضيف بالمستوى المتقدم الذي شهدته صناعة الفوسفات الأردنية، وانفتاح الشركة على التعاون الدولي في هذا المجال.

وتشمل زيارة الوفد الاندويسي للأردن زيارة الى مواقع عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية للاطلاع على عمليات الإنتاج ومراحله المختلفة.