الأردن يبحث مع الصين تزويده بلقاح كورونا بأسرع وقت ممكن

عمّان –الغد- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي اليوم محادثات عبر الهاتف ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل حل الازمات الإقليمية.

وبحث الصفدي مع نظيره الصيني تزويد بلاده المملكة باللقاح ضد فيروس كورونا واستعرضا خطوات إتمام ذلك بأسرع وقت ممكن.

وأكد الوزيران متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين الصديقين استمرار العمل على زيادة التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية وغيرها من المجالات.

وتبادل الوزيران التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة والذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم.

وثمن الصفدي مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأكد حرص المملكة على التعاون مع الصين في مقاربة الأزمات الإقليمية وعلى أهمية الدور الصيني في هذا السياق.

ووضع الصفدي وانغ يي بالتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل.

وأكد الصفدي أن لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ سبيلا لتحقيق السلام الشامل، وبين خطورة الإجراءات الاسرائيلية اللاشتراعية التي تقوض فرص تحقيق السلام . كما شدد الصفدي على دعم الاردن مبدأ الصين الواحدة وهو ما ثمنه وزير الخارجية الصيني الذي أكد دعم بلاده جهود المملكة تحقيق التنمية الاقتصادية وثمن دورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لمتابعة بحث سبل تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.