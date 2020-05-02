الأردن يتابع باهتمام نتائج استخدام عقار (ريمديسيفير) لعلاج كورونا

عمّان- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومسؤول ملف فيروس كورونا في شَّمال المملكة الدكتور وائل الهياجنة، إنَّ الأردن يتابع باهتمام بالغ نتائج استخدام عقار (ريمديسيفير) لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السَّبت، إنّ هذا العقار أجريت عليه تجارب سريرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أنَّه يقلل من وقت الإقامة في المستشفى لمصابي فيروس كورونا من 15 يومًا إلى 11 يومًا بدلالة إحصائية مهمة.

وقال الهياجنة إنَّ التَّجارب السريرية بينت أنَّ العقار الجديد يقلل من نسبة الوفاة من 6ر11 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكن بدلالة إحصائية غير مهمة، ويبدو أنَّ مؤسسة الغذاء والدَّواء الأمريكية تتجه لإقراره للمصابين بفيروس كورونا. ولفت إلى أنَّ الأردن يستخدم عقار (هيدروكسيكلوروكوين) لمرضى فيروس كورونا في الوقت الحالي، وتجري متابعة ما يستجد من معلومات حول العقار الأمريكي الجديد وغيره من أنواع العقاقير.

وأكد أنَّ عقار (ريمديسيفير) يستخدم حتى الآن بشكل بحثي وغير متوفر في الأردن، ويجري النَّظر بإيجابية للدراسات المتراكمة حوله. ولفت إلى أنَّ اللقاح يختلف عن الدَّواء، حيث يوجد حاليًا في العالم 115 لقاحًا تحت الدِّراسة حول فيروس كورونا، من بينها ستة لقاحات دخلت مرحلة التَّجارب السريرية، ويتوقع أن تقوم احدى شركات الأدوية العملاقة بإنتاج لقاح قد يكون جاهزًا مطلع شهر أيلول المقبل بالتَّعاون مع جامعة اوكسفورد والحكومة البريطانية.

وأشار الهياجنة إلى أنَّ الفترة الطبيعية لإنتاج أيِّ مطعوم يحتاج إلى 8 إلى 10 سنوات حتى يكون آمنًا وفعالًا. وأعلنت مؤسسة الغذاء والدَّواء الأمريكية أمس، الموافقة على عقار (ريمديسيفير) كأول عقار صُرِّح باستخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو مضاد للفيروسات أُنتج في بادئ الأمر للعلاج من فيروس إيبولا الذي ظهر في إفريقيا وأظهر نتائج جيدة.

ويعمل العقار على منع الفيروس من التكاثر في الجسم من خلال تثبيط عمل إنزيم معين يحتاج إليه الفيروس للتكاثر، ويؤخذ العلاج بحقنة في الوريد.-(بترا)