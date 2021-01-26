الأردن يتابع تحركات أسراب من الجراد الصحراوي

عمان – الغد-اكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة ان الوزارة تتابع تحركات الجراد الصحراوي في الدول المجاورة وفي دول المنطقة والتي تشير حالياً الى استمرار تكاثر الجراد الصحراوي قي منطقة القرن الأفريقي وكذلك في الدول المجاورة والوضع مطمئن حاليا.

واستعدادا لمواجهة أي طارىء قامت الوزارة بتوفير المبيدات والآليات الخاصة بمكافحة الجراد بالإضافة الى تدريب الكوادر على عمليات المراقبة والمكافحة.

وقد تم اقرار خطة وطنية منسقة لمكافحة الجراد الصحراوي من خلال المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات وبالشراكة مع القوات المسلحة والأمن العام والجهات الحكومية المساندة.