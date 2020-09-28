الأردن يتابع تطورات الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا

عمان – قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، إنها تتابع بقلق تطورات الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا، في إقليم ناغورنو كارباخ.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، أهمية التهدئة وضبط النفس ووقف إطلاق النار، وحل النزاع سياسياً وبالطرق السلمية عبر المفاوضات، ووفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة. وأعرب السفير الفايز في بيان صحفي، عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا. –(بترا)