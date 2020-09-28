آخر الأخبارالغد الاردني

الأردن يتابع تطورات الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا

منذ 58 دقيقة
العلم الأردني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، إنها تتابع بقلق تطورات الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا، في إقليم ناغورنو كارباخ.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، أهمية التهدئة وضبط النفس ووقف إطلاق النار، وحل النزاع سياسياً وبالطرق السلمية عبر المفاوضات، ووفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة. وأعرب السفير الفايز في بيان صحفي، عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا. –(بترا)

مقالات ذات صلة

الرزاز يرعى توقيع أربع اتفاقيات زراعية

منذ 24 دقيقة

الشروط الكاملة لإعادة فتح المساجد.. وتفاصيل التعهد الخطي

منذ ساعة واحدة

الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

منذ ساعتين

الحكومة تنفي تخصيص مقبرة لدفن وفيات كورونا في الجنوب

منذ ساعتين
انتخابات 2020
43 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock