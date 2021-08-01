الأردن يتجاوز 3 ملايين جرعة أولى

عمان – الغد – بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم نحو 3593482 مسجلاً بزيادة 16 ألفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق معومات وزارة الصحة، المنشورة ضمن الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد تجاوز الأردن تقديم 3 ملايين جرعة أولى، بعد أن بلغ العدد الأحد 3004698 جرعة، بزيادة عن يوم أمس قدرها 15187 جرعة.

كما بلغ عدد الجرعات الثانية التي قدمت للأشخاص منذ بدء البرنامج 2260376 جرعة، بزيادة عن يوم أمس قدرها 35160 جرعة.

ليبلغ إجمالي الجرعات المعطاة خلال ال24 ساعة الماضية 50347 جرعة، وإجمالي الجرعات منذ بدء البرنامج 5265074 جرعة