الأردن يتخطى حاجز الـ200 ألف إصابة بكورونا

عمان- الغد-أعلنت وزارة الصحة تسجيل (67) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,509) حالات منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الخميس، سُجِّلت (5000) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ،

ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (203,021) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,925) حالة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات كما يلي:

– (1594) في محافظة العاصمة عمّان.

– (993) في محافظة إربد، منها (182) في الرمثا.

– (545) في محافظة الزرقاء.

– (512) في محافظة الكرك.

– (269) في محافظة البلقاء.

– (245) في محافظة المفرق.

– (242) في محافظة عجلون.

– (212) في محافظة جرش.

– (193) في محافظة العقبة.

– (107) في محافظة معان، منها (43) في البترا.

– (48) في محافظة مأدبا.

– (40) في محافظة الطفيلة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (241) حالات، فيما غادرت (188) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,030) حالة، منهم (481) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,469) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (135,650) حالة.

– تمّ إجراء (25,964) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,461,304) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (19,3%).

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