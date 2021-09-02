الأردن يترأس اجتماعات أجندة الفضاء العالمي 2030

عمان- ترأس مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، العقيد المهندس معمر كامل حدادين، ممثلاً عن الأردن، اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بأجندة الفضاء 2030، والتابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومقرها العاصمة النمساوية فيينا، والتي تعقد على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (COPUOS).

ووفق بيان صادر عن المركز، اليوم الخميس، يشارك قرابة 96 دولة بأعمال هذه المجموعة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتنتهي يوم غد الجمعة.

وقال حدادين إنه جرى تسليم المسودة النهائية للخطة (Space 2030 agenda) للجنة الأمم المتحدة، ليصار إلى تسليمها واعتمادها، من قبل الجمعية العامة، والخروج بمجموعة من التوصيات، للجنة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، باعتبار الفضاء أحد المحركات الرئيسية للتنمية. وتهدف خطة الفضاء (Space 2030)، التي تعتمد على 4 ركائز (اقتصاد الفضاء، مجتمع الفضاء، تيسير الوصول إلى الفضاء، ودبلوماسية الفضاء)، إلى تعزيز الشراكة العالمية، في الاستكشاف والابتكار في مجال الفضاء، وإرساء النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضاء، وتعزيز تبادل المعلومات عن الأجسام والأحداث الفضائية، والإطار الدولي لخدمات طقس الفضاء.

كما تهدف الخطة الموضوعة إلى تعزيز التعاون الفضائي، من أجل الصحة العالمية والتعاون الدولي الهادف إلى تخفيف الانبعاثات، وتعزيز قدرة المجتمعات على التأقلم مع مراعات حاجات الدول النامية في هذا المجال، وبناء القدرات، وتحسين سبل وصول الجميع إلى الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان اجتماعيًّا واقتصاديًّا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الأردن حصل في عام 2011 على عضوية لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (COPUOS)، ويرأس مجموعة العمل الخاصة بأجندة الفضاء (Space 2030) منذ عام 2018.

–(بترا)