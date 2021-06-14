الأردن يترأس الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة

عمان- الغد – ترأس الأردن أمس، بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي (الاجتماع الوزاري الثالث لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة) والذي عقد افتراضيا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه عن دول جنوب وشرق المتوسط وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، مجالات التعاون المشترك بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وصدر عن الاجتماع الذي عقد أول من أمس، الإعلان الوزاري للعام 2021 الذي يتضمن برنامج العمل وآليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك زيادة التعاون ما بين الدول الأعضاء وخصوصا دول شمال وجنوب حوض البحر الابيض المتوسط.

واعربت الوزيرة زواتي في كلمة في افتتاح الاجتماع، عن أملها ان يشكل (الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة)، حافزا رئيسيا في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. مؤكدة أهمية الإعلان في المساعدة في تحقيق التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتعزيز التعاون في تبادل الكهرباء والامداد المستقر للغاز الطبيعي في جميع أنحاء منطقة حوض شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الإعلان في إيجاد سبل جديدة للحلول المطلوبة لمعالجة البيئة وتغير المناخ. مهيبة بالمشاركين تسريع وتيرة الإجراءات التشريعية وتدابير البنية التحتية اللازمة لتسهيل الربط الكهربائي بين دول الاتحاد.

وبهذا الخصوص قالت، إن من شأن هذه الخطوة تسهيل الانتقال إلى الطاقة المستدامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ووكالات الاستثمار والتمويل. كما سيسمح لنا بتسخير الفرص التي يوفرها البحث والتطوير والابتكار والرقمنة للمضي قدما في تحسين إنتاج الطاقة بشكل آمن ومستدام وكفاءة الطاقة.

وأعربت عن أملها أن يسهم الاجتماع الوزاري والمناقشات التي يتضمنها في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتحاد للتعاون في مجال الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبما يعود بالنفع على جميع دول الاتحاد مع مراعاة التوازن العادل للمصالح بين الدول الأعضاء في جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزيرة زواتي، إن الأردن كان وما يزال وضمن دوره الحالي في الرئاسة المشتركة، من الدول المساهمة والداعمة لجميع مجالات التعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، وسيواصل الأردن جهوده في دعم المبادرات والبرامج التي تعدها السكرتارية وتعتمدها دول الاتحاد في سبيل تعزيز فرص التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، والتكامل التدريجي لأسواق الطاقة.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “ان الاتحاد يدرك التحديات الملحة في مجال الطاقة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط اليوم ، والحاجة لتكثيف التعاون الإقليمي من أجل التصدي لها.

بدوره أكد وزير البيئة والعمل المناخي في البرتغال جواو بيدرو ماتوس فرنانديز، أهمية الاجتماع الذي يلتقي فيه وزراء الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة التحديات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتوحيد القوى لتخفيف انبعاثات الكربون وتعزيز الالتزام بتسريع التغييرات اللازمة نحو اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وكفاءة.