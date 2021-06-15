الأردن يترأس اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الدوحة – شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الأول للجنة العربية الوزارية المعنية باتخاذ خطوات لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنبثقة عن قرار المجلس الوزاري العربي في جلسته الطارئة بتاريخ 2021/5/11، والتي تضم في عضويتها كلا من الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب وتونس، وأمين عام الجامعة.

وانتخب الوزراء خلال الاجتماع الأردن لرئاسة اللجنة العربية الوزارية، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود لوقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية الإسرائيلية واحترام سلطات الاحتلال للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشدد الوزراء على أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وصدر بيان عن اللجنة الوزارية التي ترأسها الوزير الصفدي أشار إلى أنه تم بحث سبل التحرك والتواصل الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.