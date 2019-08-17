الأردن يتراجع 7 نقاط في مؤشر الابتكار العالمي

سماح بيبرس

عمان- تراجع ترتيب الأردن 7 نقاط في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي ليصبح في المرتبة 86 من أصل 129 عالميا.

ويقدم مؤشر الابتكار العالمي مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في 129 بلدا واقتصادا في جميع أنحاء العالم، وتستكشف مؤشراته، البالغ عددها 80 مؤشرا، رؤية شاملة عن الابتكار بشتى مجالاته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطوير الأعمال.

وكان الأردن، قد جاء في المرتبة 79 في مؤشر الابتكار العالمي، العام الماضي؛ إذ حقق درجة 30.7 و12 على مستوى الدول متوسطة الدخل و14 على مستوى الدول في شمال افريقيا وغرب آسيا.

وفي هذا العام، تراجع الأردن إلى 29.6 درجة من 100 وإلى المرتبة 26 على مستوى الدول متوسطة الدخل، و15 على مستوى المنطقة العربية (شمال أفريقيا وغرب آسيا).

وينشر مؤشر الابتكار العالمي سنويا في تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة).

وفي التقرير الأخير الذي نشر الشهر الماضي، أشار الى أن سويسرا كانت الدولة التي تربعت على عرش أكثر البلدان ابتكاراً في العالم، تلتها السويد ثم الولايات المتحدة الأميركية وهولندا والمملكة المتحدة.

ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

وقد ركز تقرير العام الحالي على “الابتكار الطبي في العقد القادم”، والطريقة التي سيحول بها الابتكار الطبي التكنولوجي وغير التكنولوجي تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2019 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات: (1) المؤسسات، (2) ورأس المال البشري والبحث، (3) والبنية التحتية، (4) وتطور الأسواق، (5) وتطور الأعمال. أما المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالين: (6) المخرجات المعرفية والتكنولوجية، (7) والمخرجات الإبداعية.