الأردن يتسلم راية ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عمان – الغد – أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في احتفالية خاصة جرت بهذه المناسبة في قاعة ضيف الشرف في مركز مصر للمعارض الدولية، اختيار الأردن ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة الـ”54″، للعام 2023، الذي سيقام في شهر كانون الثاني العام المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة. وجاء الإعلان من رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب د. هيثم الحاج أنه تم اختيار الأردن ضيف شرف للدورة المقبلة للمعرض بعد اليونان.

وتسلم السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم وجمع من المثقفين والمفكرين ورواد المعرض، راية الدولة ضيف الشرف، من سفير اليونان في القاهرة نيكولاوس جاريليدس، ضيف شرف على الدورة الحالية للمعرض.

من جهتها قالت وزيرة الثقافة المصرية إن اختيار الأردن ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، يأتي ضمن المساهمات الثقافية والفكرية والإنتاج الأدبي الذي عرف به الأردن ضمن منظومة الثقافة العربية، ورفدها بعديد المنتجات الثقافية والفنية والأدبية من المكتبة الثقافية والفنية الأردنية.

وأعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن لهذا الاختيار، مؤكداً أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره تظاهرة ثقافية وأدبية أثبتت حضورها على مدار سنوات طويلة من التنظيم المتميز والمشاركة العربية والدولية الواسعة، مبينا أن هذه الخطوة تجسد وجها من أوجه التعاون الثقافي الوطيد بين الأردن ومصر، وتعكس دور ومكانة المملكة في نشر الثقافة وصناعة الطباعة والنشر، وتوفر فرصة مهمة لاطلاع الشعوب الشقيقة والصديقة على الثقافة الأردنية والإنتاج الأردني في عديد المجالات.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن اختيار الأردن ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام المقبل، لهو الدلالة على المكانة التي تحوزها الأردن في نفوس الأشقاء العرب وثقتهم العالية بالمشهد الثقافي الأردني وصناعة الكتاب، لافتة إلى أن هذا الاختيار جاء والأردنيون، يعبرون إلى المئوية الثانية بكل ثقة ووعي بمستقبل واعد، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة، ويحفزنا لنعمل على أن نقدم المشهد الثقافي الاردني المتميز والمتنوع.

من جانبه، قال مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة الكاتب مخلد بركات، إن مشاركة الوزارة هذا العام جاءت موسعة بأكثر من “150”، عنوانا من الكتب، توزعت بين سلاسل النشر المختلفة التي تنشرها الوزارة ومنها إصدارات مئوية الدولة الأردنية ومكتبة الأسرة ومدن الثقافة وسلاسل الفلسفة والطفل والفكر والإبداع، لافتا إلى أن جناح الوزارة في المعرض شهد إقبالا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن المثقفين والكتاب المصريين والعرب.

بدوره، ذكر رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر ابو فارس أن اختيار الأردن كضيف شرف للدورة المقبلة، جاء نتيجة للدور المهم الذي يقوم به الأردن في نشر الثقافة والمعرفة وللأهمية الكبيرة للكتاب الأردني في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مشاركة الناشرين الأردنيين في الدورة الحالية كانت مميزة، حيث بلغ عدد دور النشر المشاركة 37 دار نشر تعرض الكثير من الإصدارات الجديدةوأكد الدكتور اسماعيل المزايدة، رئيس منتدى الجامعة الأردنية الثقافي، الذي حضر المعرض هذا العام، أن أهمية أن يكون الأردن ضيف شرف للمعرض هي اعتراف وتأكيد على الدور الثقافي والحضاري والتاريخي للأردن، وأهمية المثقفين الأردنيين وحضورهم العربي والعالمي.