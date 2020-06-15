الأردن يتسلم مستلزمات طبية وشرائح فحص كورونا من الإمارات

عمان- تسلم الأردن معدات ومستلزمات طبية وشرائح فحص فيروس كورونا، قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار التعاون والجهود الثنائية المبذولة لمواجهة الوباء.

وتجسد هذه المبادرة عمق العلاقة الأخوية والتاريخية، التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر عملية تسليم المعدات والمستلزمات الطبية، التي وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الاثنين، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد الكركي، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة في عمان فهد العتيبي. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن المعدات والمستلزمات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات للمملكة، تأتي في إطار التعاون وتبادل المساعدات بين البلدين الشقيقين لمكافحة جائحة كورونا، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق العالي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة على مختلف المستويات.

وقدم العضايلة باسم الحكومة والشعب الأردني الشكر الجزيل لدولة الإمارات قيادة وشعبا، على هذه المبادرة، والتي تأتي تجسيدا للمبادرات العديدة التي قدمتها على مدى العقود والسنوات الماضية ليس للأردن فحسب، بل لمختلف دول العالم العربي.

ولفت إلى أن المبادرة الإماراتية التي تضمنت أجهزة فحص كورونا، ستساهم في مساعدة الأردن على التوسع في إجراء الفحوص اليومية بهدف الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

واشاد بدور الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الأشقاء العرب والتعاون والتنسيق معهم لمكافحة الوباء، آملا أن يحقق هذا التعاون نتيجة ايجابية للخلاص منه على المستوى العربي والعالم.

من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة في عمان فهد العتيبي، إن تقديم هذه المعدات والمستلزمات الطبية وشرائح الفحص تأتي في إطار حرص القيادة الإماراتية على تعزيز التضامن الدولي للحد من انتشار هذه الجائحة، وبناءً على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن المعدات والمستلزمات الطبية وشرائح الفحص جاءت لدعم جهود الكادر الطبي الأردني لمواجهة فيروس كورونا.

بترا