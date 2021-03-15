الأردن يتقدم إلى المرتبة السادسة عربيا في انتشار الفيسبوك

إبراهيم المبيضين

عمّان- كشفت بيانات أوردها تقرير عالمي أن الأردن تقدم مرتبتين في مؤشر نسبة انتشار عدد حسابات الفيسبوك بين السكان، ليحتل المرتبة السادسة عربيا بحلول العام 2021.

وذكرت الأرقام – الواردة ضمن تقرير أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الإنترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية – أن الأردن احتل هذه المرتبة المتقدمة، وذلك من بين 22 دولة عربية توافرت عنها إحصاءات وأرقام تتعلق باستخدام شبكة “فيسبوك” العالمية.

وأوضحت الإحصاءات أن الأردن في بداية العام الحالي 2021 سجل قرابة 5.5 مليون حساب على شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم الرقمي، وبنسبة انتشار من عدد السكان بلغت 54 %.

وذكرت البيانات أن الأردن ومع تسجيله نسبة الانتشار هذه يكون احتل المرتبة السادسة عربيا، ليتقدم مرتبتين في هذه المؤشر قياسا بترتيبه المسجل في نفس الفترة من العام الماضي 2020 عندما احتل المرتبة الثامنة عربيا مع حوالي 5 ملايين حساب على شبكة الفيسبوك وبنسبة انتشار بلغت آن ذاك 49 %.

ووفقا للبيانات فقد شارك الأردن هذه المرتبة فلسطين التي سجلت ايضا مع بداية العام الحالي نسبة انتشار لحسابات الفيسبوك تقدر بـ 54 % وبعدد حسابات يتجاوز 2.8 مليون حساب.

وذكرت الأرقام ان ليبيا احتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر انتشار حسابات “فيسبوك” قياسا بعدد السكان؛ حيث بلغت النسبة في بداية العام الحالي حوالي 80 %، وذلك بعدد حسابات بلغ 5.5 مليون حساب.

وجاء في المرتبة الثانية عربيا قطر التي بلغ عدد حسابات “فيسبوك” فيها في بداية العام الحالي 2.3 مليون حساب لتسجل نسبة انتشار هذه الحسابات قياسا بعدد السكان 79 % وفقا للأرقام الواردة في التقرير.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة على المستوى العربي وذلك بنسبة انتشار بلغت 78 % قياسا بعدد السكان؛ حيث بلغ عدد حسابات “فيسبوك” فيها قرابة 7.8 مليون حساب، على ما أشارت الأرقام في التقرير.

وقالت الارقام إن المرتبة الرابعة احتلتها تونس بنسبة انتشار بلغت 64 % وعدد حسابات لـ”فيسبوك” بلغ قرابة 7.6 مليون حساب.

وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربيا بنسبة انتشار بلغت 58 % في بداية العام الحالي بلغ 2.5 مليون حساب.

وتعد شبكة “فيسبوك” الأكثر شعبية واستخداما في الأردن من بين عشرات من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، وذلك لبساطة استخدام هذه الشبكة وإتاحتها الإمكانية لنشر المحتوى الرقمي المتنوع على شكل منشورات تحتوي النصوص والصور.

والشبكات الاجتماعية على شاكلة “فيسبوك” عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت يتواصل من خلالها الملايين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية.