الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020

عمان- الغد- تقدم الأردن درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020 الذي صدر اليوم الخميس، مقارنة مع بعام 2019، ليحصل على 49 درجة من 100.

وبحسب التقرير، حل الأردن في المرتبة 60 عالميا من بين 180 دولة في تقرير 2020، ليحافظ على الدرجة ذاتها في تقرير 2019.

وأوضح التقرير أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن تحديات المشتريات في دول مثل الأردن (49)، حيث فرضت قوانين الطوارئ والدفاع التقييدية قيوداً على حرية التعبير ومنعت المبلغين من التحدث علناً ضد الفساد.

وتقدم الأردن ضمن معايير مصدر: مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بـ15.3 درجات، وتراجع بمقدار 89.1 درجه على مصدر: مؤشر أنماط الديمقراطية.

وحافظ الأردن على المركز الخامس عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة، وقطر وعمان، والمملكة العربية السعودية.

عالمياً، حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على اعلى درجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة. وبناءً على تحليل الشفافية الدولية تبين ان هذه الدول اعتمدت المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما انها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.