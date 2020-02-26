الأردن يتلقى دعوة للمشاركة بالاجتماع العربي للقيادات الشابة

عمان – الغد – تلقى وزير الشباب د. فارس البريزات اليوم الأربعاء، دعوى رسمية للمشاركة في فعاليات “الاجتماع العربي للقيادات الشابة” والذي يقام في إمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة 13و14 نيسان/ ابريل المقبل، بمشاركة نخبة من القيادات العربية الحكومية.

الدعوة الموجهة من وزير الدولة لشؤون الشباب شيما بنت سهيل المزروعي، نقلها السفير الاماراتي في عمان احمد علي البلوشي، خلال زيارته التي قام بها الى وزارة الشباب، والتي بحث فيها أيضا مع وزير الشباب د. فارس البريزات، أوجه وسبل تعزيز العلاقات في المجال الشبابي بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد لسنوات طويلة من العمل المشترك في مجال التمكين والتدريب، وتبادل زيارات والمشاركة باللقاءات الشبابية التي تقام في الاردن والامارات.

وتناول البلوشي خلال الزيارة فكرة وأهداف الاجتماع الذي يتضمن لقاءات وحوارات وجلسات تشاورية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي، وتوحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة، والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة ابداعية شبابية مشتركة، كما يتضمن الاجتماع عرضا للاستراتيجيات العربية لتمكين الشباب وعقد شراكات عربية تخدم الشباب وتسهم في تطوير البيئة الداعمة لهم، فضلا عن استضافة معرض لأبرز التجارب الحكومية الناجحة في مختلف الدول العربية.