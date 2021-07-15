الأردن يتلقى نصف مليون جرعة “فايزر” من أميركا

واشنطن -بدأت الولايات المتحدة الخميس شحن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الاردن ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس، على ما افاد مسؤولون.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن “500 ألف جرعة من لقاح فايز بدأ شحنها من الولايات المتحدة الى الاردن وستصله السبت”.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، يتم ارسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والاردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة “كوفاكس”.

وقال ذات المسؤول لفرانس برس “نحن فخورون بقدرتنا على ايصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن”.

وفي اشارة الى ما يبدو أنه منافسة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فيما يتعلق باللقاحات، قال المسؤول “نحن نشارك هذه اللقاحات ليس لتأمين خدمات او الحصول على تنازلات، نفعل هذا بهدف وحيد هو انقاذ الارواح”.

وبالاضافة الى تقديم 80 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول اجنبية توزع عبر “كوفاكس” تعهدت واشنطن بتقديم 2 مليار دولار لهذا البرنامج.

وتخطط واشنطن كذلك لشراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر نفسه لصالح الاتحاد الإفريقي و92 دولة فقيرة.

وقال المسؤول الأميركي “هذه لحظة فريدة في التاريخ، وتتطلب قيادة أميركية”.

نجح الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين، في مواجهة انتشار الوباء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغ اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس في المملكة حتى صباح الأربعاء 9855، وكانت بلغت ذروتها في آذار/مارس.

أرسلت الولايات المتحدة سابقًا شحنات من اللقاح تبرعت بها الى فيتنام وهندوراس وبنغلاديس. ا ف ب