الأردن يجدد تأكيده رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب

محمد الكيالي

عمان – جدد الأردن تأكيده على رفضه لأي إجراءات أحادية الجانب من إسرائيل. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: الأردن لا يقبل بأيّ إجراءات أحاديّة الجانب من إسرائيل، وحديث جلالة الملك واضح بهذا الشأن، واستمرار إسرائيل بممارساتها قد يؤدّي إلى حدوث صدام مع الأردن.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.