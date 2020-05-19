آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأردن يجدد تأكيده رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب

منذ 49 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمد الكيالي
عمان – جدد الأردن تأكيده على رفضه لأي إجراءات أحادية الجانب من إسرائيل. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: الأردن لا يقبل بأيّ إجراءات أحاديّة الجانب من إسرائيل، وحديث جلالة الملك واضح بهذا الشأن، واستمرار إسرائيل بممارساتها قد يؤدّي إلى حدوث صدام مع الأردن.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

مقالات ذات صلة

الصفدي: حل الدولتين هو السبيل للسلام الشامل والدائم بالمنطقة

منذ 3 دقائق

مواكب للجيش واستعراض لسلاح الجو بعيد الاستقلال الـ74

منذ 8 دقائق

ولي العهد يؤكد ضرورة توحيد جهود المبادرات التطوعية

منذ 22 دقيقة
مدير عمليات خلية الازمة العميد الركن مازن الفراية

عودة الأردنيين من فلسطين قريبا

منذ 25 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock