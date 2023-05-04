الأردن يجدد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق

قررت الحكومة العراقية اليوم الخميس، تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى الأردن.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان عقب استقبال وزيرها حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة في بغداد اليوم الخميس، إنه “تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يوميا اعتباراً من حزيران المقبل، ولمدة عام في اطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة”.

وتوقفت صادرات النفط العراقية إلى الأردن منذ بداية نيسان الماضي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الأخيرة الخاصة بتزويد الاردن بالنفط الخام.

وكانت الحكومة العراقية وافقت في 28 آذار الماضي على توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على ان يكون التمديد لسنة واحدة.