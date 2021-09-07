الأردن يحتفل باليوم العالمي لنقاوة الهواء

عمان- شارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء الذي يصادف كل عام في السابع من أيلول.

وقال مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام احمد عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على نوعية الهواء أولوية لدى وزارة البيئة.

وأشار الى أن تحسين جودة الهواء لا يتم إلا من خلال رصد نوعيته حيث تقوم الوزارة بمراقبة نوعية الهواء من خلال 23 محطة رصد موزعة على المحافظات، تحتوي على أجهزة قياس الملوثات في الهواء المحيط، وأسست 6 محطات جديدة لرصد نوعية الهواء سيتم تشغيلها رسمياً هذا العام، بالإضافة إلى مختبرين متنقلين لقياس نوعية الهواء بالمملكة في الحالات الطارئة أو من خلال البرنامج المعتمد لتشغيل هذه المختبرات في المناطق كافة.

وأضاف، إن الأردن وقع من خلال وزارة البيئة اتفاقية باريس التي حددت المسارات الوطنية لكافة الدول لتخفيض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي المتسببة بالتغير المناخي.