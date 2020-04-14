الأردن يحتل المرتبة الرابعة في المنطقة بأقل وفيات جراء كورونا

إيمان الفارس

عمان- احتلّت كل من السعودية والإمارات وقطر المراكز الثلاثة الأولى على مستوى أعلى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا «كوفيد – 19» من بين الدول العربية، وذلك بعد كل من إيران والباكستان، فيما احتلّ الأردن المرتبة الثامنة من بين الدول الأقل إصابة بالفيروس، من أصل 22 دولة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) للدول الواقعة في إقليم شرق المتوسط.

وفيما أوردت الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية حول الدول المتضررة من فايروس «كوفيد – 19» في منطقة شرق المتوسط، واطلعت عليها «الغد»، كامل حالات الوفيات الناجمة عن الجائحة العالمية في الدول الـ22 الواقعة في إقليم المتوسط، احتل الأردن المرتبة الرابعة ضمن الدول الأقل تسجيلا لحالات الوفاة الناجمة عنها.

وأظهرت الأرقام المتجددة التي نشرتها (WHO)، أن مجموع حالات الإصابة بفايروس «كوفيد – 19» المستجد في 22 دولة ضمن إقليم شرق المتوسط وحتى مساء أمس، تجاوز 103.640 ألف حالة، في حين ناهز مجموع حالات التعافي من الفيروس، 52.125 ألف حالة شفاء، وذلك مقابل تسجيل حوالي 5255 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس ذاته.

وفي التفاصيل، سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية نحو 5369 حالة، في حين ناهز عدد الإصابات المسجلة في الإمارات 4521 حالة، مقابل ما يقرب 3428 حالة في قطر.

ورغم ارتفاع الإصابات المسجلة في كل من الدول الخليجية الثلاث، إلا أن حالات الوفيات التي سجلتها إحصائيات منظمة الصحة العالمية إثر جائحة «كورونا» العالمية في «شرق المتوسط»، اختلفت في التصنيف، حيث كشفت عن استحواذ مصر على المركز الأول من بين الدول العربية ضمن إحصائيات الوفيات الناجمة عن الفايروس العالمي، سبقتها إيران، فيما تلتها في الدول العربية كل من المغرب، والعراق، والسعودية.



وناهز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في مصر 164 وفاة، تلتها المغرب بعدد وفيات قاربت 126 وفاة، ثم العراق 78 وفاة، والسعودية تجاوزت 75 حالة وفاة.

أما بخصوص إحصائيات منظمة الصحة العالمية حول دول شرق المتوسط الـ 22 الأقل تسجيلا للإصابة بالفايروس، فكانت مراكز الدول العشرة الأولى على التوالي كما يلي (من الأقل إصابة للأعلى)؛ اليمن حالة واحدة، سورية 25 حالة، ليبيا 26، السودان 29 حالة، الصومال 60 حالة، إسرائيل 274، جيبوتي 298، الأردن 391، لبنان 641 حالة، سلطنة عمان 813 حالة.

وجاءت المراكز العشرة الأولى في تسجيل حالات وفيات نجمت عن «كوفيد – 19» (من الأقل للأعلى) على التوالي كما يلي؛ ليبيا حالة وفاة واحدة، سورية والصومال وإسرائيل وجيبوتي 2 حالة وفاة، الكويت 3 وفيات، السودان وسلطنة عمان 4 وفيات، قطر والأردن والبحرين 7 حالات وفاة، لبنان 21 وفاة، أفغانستان 23، والإمارات 25، تونس 34، السعودية 65، وأخيرا العراق 78 وفاة.

ووسط استمرارية دول العالم أجمع باتخاذ إجراءاته في محاربة أزمة «كورونا» المستجد عالميا، استثمرث الدول الخليجية التكنولوجيا للمساهمة في الحد من الإصابات بالفيروس، مطلقة تطبيقات على الهواتف الذكية تخدم السكان وتعمل على توفير النصائح الطبية والإرشادات المناسبة لهم.

وتمنح جميع هذه التطبيقات السكان فرصة للابتعاد عن فيروس كورونا، ومعرفة الإصابة به، وتفاصيل عديدة يمكن من خلال تطبيقها أن يحافظ الناس على صحتهم من الإصابة بالفيروس.