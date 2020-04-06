الأردن يحث المجتمع الدولي على دعم “الأونروا” لمساعدتها في مواجهة كورونا

عمان- الغد – بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع المفوض العام الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني الجهود المشتركة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الوكالة الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي ولآلية ندائها توفير ١٤ مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لتلبية احتياجات الوكالة المالية التي تواجه أزمة تمويل حادة، خصوصا أن التمويل المتوفر يكفي لتلبية التزامات الوكالة لنهاية الشهر القادم.

وسيواصل الصفدي ولازاريني بحث خطط حشد الدعم في اجتماع ثلاثي عبر تقنية التواصل المرئي سيضم أيضا وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في منتصف الشهر الحالي ذاك أن السويد شريك أساسي في جهود دعم الوكالة.

وشدد الصفدي أن دعم الوكالة وضمان استمرار تمويلها بما يمكنها من أداء واجباتها ازاء اللاجئين جهد مستمر للمملكة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الوكالة خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تواجه فيه الوكالة تحديات إضافية نتيجة جائحة الكورونا. وشكر الصفدي الدول الشقيقة والصديقة على دعمها للوكالة.

وهنأ الصفدي لازاريني بتوليه مهامه مفوضاً عاماً للوكالة أواخر شهر آذار الماضي، مؤكداً إستمرار المملكة العمل معه ومع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي للوكالة.

وأكد لازاريني أهمية دور المملكة وهي المستضيف الأكبر للاجئين الفلسطينيين في جهود دعم الوكالة.

ووضع لازاريني الصفدي في صورة النداء العاجل الذي أطلقته الوكالة مؤخراً، حول حاجتها الفورية لما قيمته 14 مليون دولار، من أجل الاستعداد والاستجابة لجائحة فيروس كورونا لفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور في مناطق عملياتها. كما ثمن لازاريني دعم المملكة الموصول للوكالة، وجهودها حشد الدعم المالي والسياسي الدولي لها.

واتفق الصفدي ولازاريني على استمرار التنسيق الثلاثي بين المملكة والسويد والوكالة المستهدف سبل حشد الدعم الدولي للوكالة وتمكينها من تنفيذ الولاية المناطة بها.