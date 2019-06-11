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الأردن يحذر إسرائيل

منذ 4 ساعات
خلال اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي الحرم القدسي الشريف

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام الحرم من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم.

وحذّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل مماراساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً.

كما طالب احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن ادارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.

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