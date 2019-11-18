الأردن يحذر من تغير موقف أميركا من المستوطنات

عمان-الغد- أكد وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الاثنين، الموقف الأردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي.

وقال الصفدي “المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤.”

وزاد أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في ادانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت.”

وشدد الصفدي أن لا شيء يغير حقيقة لاشرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.

وحذر الصفدي من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.

وشدد الصفدي أن “‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً.”

‏‎وأكد ضرورة اطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو أعلن، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، مخالفة للقانون الدولي.