الأردن يحصد الميداليات في بطولة غرب آسيا للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب – حصد لاعبو الأندية الأردنية نتائج مميزة في بطولة غرب آسيا للكراتيه التي أقيمت أول من أمس في صالة نادي الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة. هي الأردن، السعودية، البحرين، الكويت، اليمن، العراق، فلسطين، سورية، لبنان، عُمان ، الإمارات يتنافسون على ألقاب 10 مسابقات في “الكوميتيه” و”الكاتا”.

واختتمت يوم أمس منافسات البطولة، بإقامة مسابقات “الكاتا” و”الكوميتيه” رجال وسيدات الفردي والفرق، إلى جانب منافسات فئة تحت 21 عاماً.

كما أقيم على هامش البطولة اجتماع لمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا الذي تم فيه طرح العديد من المقترحات من قبل الدول الأعضاء.

وظفر أبطال مركز النيبوكان بذهبية الكاتا الجماعي في بطولة غرب آسيا لفئة الشابات، وأحرز أبطال الأردن مداليات ملونة عدة في بطولة غرب آسيا حيث ظفرت اللاعبة نتالي طوروسيان (مركز النيبوكان) بالميدالية الذهبية في (وزن تحت 54 كغم) لفئة الناشئات.

وفازت اللاعبة بلسم السعايده (مركز النيبوكان) بالميدالية الذهبية في (وزن تحت 47 كغم) لفئة الناشئات.

ونال اللاعب براء السعايده (مركز النيبوكان) الميدالية الذهبية وزن تحت في (وزن 50 كغم)) لفئة تحت 14 عاما.

وظفر اللاعب محمد النجار (مركز فادي النجار) بالميدالية الذهبية في (وزن تحت 40 كغم) لفئة تحت 14 عاما.

ونالت اللاعبة مايا طوروسيان(مركز النيبوكان) الميدالية الذهبية للكاتا في فئة السيدات.

وأحرز اللاعب كريم أبو الهيجاء (مركز النيبوكان) الميدالية الذهبية للكاتا لفئة الناشئين.

منجم الفضة والبرونز

أحرز اللاعب إبراهيم كنعان (مركز الشافعي) الميدالية الفضية في (وزن تحت 70 كغم) لفئة الناشئين.

ونال اللاعب بشر الفاعوري (مركز الجامعة) الميدالية الفضية في وزن تحت 68 كغم، ولحق به شقيقه سعد (مركز الجامعة) ليحرز الميدالية الفضية في (وزن فوق 55 كغم) لفئة تحت 14 عاما.

كما أحرزت اللاعبة نتالي طوروسيان (مركز النيبوكان) الميدالية الفضية في الكاتا لفئة الناشئات، وفاز اللاعب محمد النجار (مركز فادي النجار) بالميدالية الفضية في الكاتا.

ونال اللاعب محمود الشرافي (مركز الجامعة) الميدالية البرونزية في (وزن تحت 45 كغم) لفئة تحت 14 عاما.

الإمارات تستضيف الدوري العالمي للمرة الأولى

على صعيد متصل استعرض الاتحاد الإماراتي للكراتيه الاستعدادات لبطولة الدوري العالمي لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة لأول مرة في في إمارة الفجيرة في الفترة 24-26 شباط (فبراير) 2023 والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الدول فيها قد يتجاوز 100 دولة، ومشاركة حوالي 3000 رياضي من لاعبين ومدربين وإداريين وأعضاء الوفود المشاركة وتمت التوصية بتشكيل فرق عمل للتجهيز للبطولة مع لجان الاتحاد الدولي للكراتيه.