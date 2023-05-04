الأردن يحصد خمس جوائز في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين – حصد الاردن من خلال مجموعة من الفرق لطلاب مدارس مختلفة في المملكة مؤخرا خمسة جوائز في واحدة من أكبر المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتمكنت الفرق الخمسة من الفوز بالجوائز من بين ستين فريق اردني لطلاب مدارس شاركت في المسابقة بدعم وتدريب من مؤسسة ” روبوتنا” الريادية الاجتماعية الأردنية المتخصصة في مجال تعليم اليافعين التقنيات الحديثة والتفكير الإبداعي والتي قدمت منحا لتدريب ومشاركة فرق المدارس الاردنية في مسابقة Codeavour التي أكبر مسابقة عالمية للذكاء الإصطناعي والبرمجة.

ووفقا للنتائج النهائية للمسابقة العالمية المعلنة مؤخرا ، فاز فريق “مدارس العروبة” الأردني بالمركز الثاني في المسابقة ، كما وحققت مجموعة من الفرق الأردنية جوائز مميزة، حيث حصل كل من المشروعين “Smart Glasses” و”Smart First Aid Robot” على المركز الثالث عالمياً، وحصل فريق “Smart Pharmacy” على جائزة الحكام، فيما حصل فريق “Be My Radar” على جائزة التفكير خارج الصندوق.

ويعكس هذا الإنجاز إمكانيات الشباب الأردني وقدرتهم على المنافسة في المستوى العالمي، ويعزز الاهتمام بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأردن وخارجه، وخصوصا ان المسابقة العالمية شهدت مشاركة أكثر من 100 ألف طالب من 70 دولة حول العالم.

وتضمنت المسابقة عرضًا للمشاريع الابتكارية التي قام الطلاب بتطويرها لعدة أشهر في مجال الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل تواجه العالم و المجتمعات المختلفة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “روبوتنا” جاسر الحراسيس ان هذا الانجاز الكبير ياتي في إطار مشروع “أمة الإبتكار”، الذي تنظمه شركة “روبوتنا الاجتماعية” بالتعاون مع مؤسسات تعليمية في المملكة الأردنية، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الفنية والتقنية لدى الشباب وتحفيزهم على الابتكار والابداع في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وبين ان المشروع يتضمن دورات ومسابقات تدعم مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي والإبداع والتعاون والاتصال.

ويعد فوز فريق “روبوتنا – مدارس العروبة” والفرق الأردنية الأخرى في مسابقة Codeavour إنجازًا لافتًا ومؤكدًا على المستوى العالي للتعليم والتدريب التقني في المملكة الأردنية، ويساهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتبادل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة Codeavour هي أكبر مسابقة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات للطلاب في الفئة العمرية من 7 إلى 18 عامًا، وتهدف إلى تعزيز المهارات التقنية والفنية لدى الشباب وتشجيعهم على الابتكار والابداع في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات وتحويلها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع.

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