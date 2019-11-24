الأردن يحقق أول ميدالية تاريخية في سباق “آسيا اقيانوسيا 100 كم”

مصطفى بالو
عمان – سجل المنتخب الوطني انجازا تاريخيا غير مسبوق، وزين واحة آيلة بالفضية الأردنية الأغلى، في التراماراثون العالم-سباق آسيا اقيانوسيا 100كم، وتحدى دوراته الـ 10 بمسافة 10 كم لكل دورة، ومشاق الركض على الإسفلت، ليدخل الأبطال خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، محمد حمدان، عوني الرجبي ومحمد العمري، خط النهائية بمجوع أوقفهم بالمركز الثاني، خلف الهند التي خطفت المركز الأول على مستوى الفرق، من السباق الذي انتهى في ساعة متأخرة أول أمس.
واستضاف السباق اتحاد العاب القوى وحظي برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى سعد حياصات، رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان، ونائب الرئيس، ومشرف السباق من قبل الاتحاد الآسيوي، وممثل سلطة اقليم مفوضية العقبة الاقتصادية شرحبيل ماضي، وبمشاركة منتخبات دول الأردن “المنظم”، لبنان، مصر، استراليا، الهند، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، واليابان وبريطانيا.
“رسم بالكلمات”
“الغد” التي كانت حاضرة في قلب الحدث، رصدت اجواء استعداد العقبة، بسلطتها الاقتصادية وواحة آيلة، لاحتضان السباق النوعي، وسط حركة دائبة لرئيس اتحاد العاب القوى المحامي سعد حياصات، الذي استنفر طاقات مجلس اتحاد اللعبة، ولجان الاتحاد العاملة، نحو نجاح التنظيم وكتابة اسم الأردن على صدر دول الانجازات في السباق النوعي، في ظل عمل دؤوب يشبه خلية النحل، في بحث عن طريق النجاح بالتنظيم والوصول الى منصات التتويج، وتحفيز للفريق الأردني، وترحيب منتخبات دول منطقة آسيا اقيانوسيا والعالم، لتزداد نبضات القلب الخافقة بعشق الانجاز للوطن، مع بدء العد التنازلي لانطلاق السباق الذي دفع لجنة الحكام برئاسة حاتم الصفدي، التواجد قبل اسبوع من اقامته، لتحديد مسار السباق الذي وصفوه بالاطول والأصعب، حين تم التجهيز لإقامة 50 كم في اروقة واحة آيلة، ومثلها في ارجاء العقبة، قبل اتخاذ القرار النهائي بإقامة كافة مسافة السباق في واحة آيلة، ومشاركة كافة الجهات المسؤولة عن تزويد محطات الدعم والاسعاف والتغذية لمسار السباق الذي يتسابق فيه المشاركون في 12 ساعة مليئة بالمشاق والمتاعب والمصاعب.
“ساعة الصفر”
“عيون لا تنام”، ورغبة أردنية يتقدمها التصميم والإرادة، بالنجاح وتسجيل انجاز جديد للرياضة الأردنية، ورسائل وطنية من بحر العقبة، أرسلتها عيون اسرة اتحاد ألعاب القوى برئاسة حياصات، وكامل لجان الاتحاد العاملة في الحدث، وهي التي تحركت مع ساعات الفجر، وتحديدا عند الساعة الخامسة من صباح أول من أمس، مع لاعبي المنتخبات المشاركة في السباق الرسمي والمفتوح، على مستوى الفردي والمجموع، وجميع اللجان العاملة والجهات المسؤولة، الى موقع السباق في واحة ايلة، وسط اجواء من البرد القارص، اذابها الحماس الأردني بالنجاح.
وما أن دقت عقارب الساعة عند السادسة والنصف صباحا، حتى كان رئيس الاتحاد ينادي جميع المشاركين الى خط البداية، بعد التأكد من جهوزية المشاركين وفق التعليمات الفنية، ليطلق “رصاصة” بداية السباق، الذي اختبأ في مساره اقصى اشكال الصعوبة، من حيث المسافة 100 كم.
“الحلم الأردني يتحقق”
ما ان تنافس المسابقون، والصعوبات تتابع خطواتهم، والتعب ينال منهم، حتى عانق علم الوطن سماء العقبة، بنجاح خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، عوني الرجبي ومحمد العمري، عبور خط النهاية بنجاح، وقوفهم بالمركز الثاني تقلدهم الفضة، بزمن مجموعه 31:14:21 (26) نقطة، توزع الزمن بين محمد مبارك 8:23:03، عوني الرجبي 11:25:39، وخالد الشيخ 11:25:40، وسط فرحة أردنية لا توصف، تعالى معها صوت الفخر والفرح الأردني لم تنم معه العقبة، وتراقصت على روعته وعالميته امواج البحر الأحمر.
نتائج سباق دول آسيا أوقيانوسيا
- فئة الرجال: الفرق: تقلد المنتخب الهندي الذهب، بتسجيل عدائيه (ديباك باندي، هيمانت وماليك) مجموع زمني 24:39:58، وجاء المنتخب الوطني وكما هو مبين أعلاه بجلب المركز الثاني والميدالية الفضية.
- الفردي: الأول: ماي فوجيساوا (اليابان) بزمن 8:20:42 ، ايميلا غريفث (استراليا) 8:57:02، وكونكا أزومي (اليابان) 9:03:21.
- فئة النساء: الفرق: جاء المنتخب الاسترالي (اميلا، باربارا وكورينا) بالمركز الأول بمجموع زمني 30:22:01، والهند (انجالي ووكورانا وايانجي) بمجموع زمني 40:40:33.
- الفردي: الأولى: هيداكي ياموشي (اليابان) 7:11:42، الثانية: بريندان ديفيز (استراليا) 7:49:15، والثالثة: ديباك باندي (الهند) 8:04:15.
السباق المفتوح
- فئة الرجال: الفرق: جاء بالمركز الأول بريطانيا (والتر هيل واليفر جارود) بزمن 8:21:14.
- الفردي: الأول: دانيال ويستون (بريطانيا) بزمن 9:26:16، ويليام فاينز (نيوزلندا) بزمن 11:09:16.
- فئة النساء: الفردي: الأولى: جونا زاكرزيواسكي (بريطانيا) بزمن 8:25:47، الثانية: نوبير ساين (الهند) بزمن 9:36:16.
ليلة فرح
في ليلة فرح أردنية، بدأت وانتهت بعزف السلام الملكي، تجلت روعتها في الميدالية الفضية التاريخية في السباق التنافسي النوعي، تناوب رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان، ونائبه والممثل الفني للاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد ألعاب القوى المحامي سعد حياصات، وممثل سلطة اقليم مفوضية العقبة الإقتصادية شرحبيل ماضي، على تتويج الأبطال والبطلات على المستويين الفردي والفرقي، لدول -سباق آسيا اقيانوسيا 100كم-، على وقع اجماع خان، ماضي وحياصات، على أهمية الحدث وقوة المنافسة، ودوره في تعميم ثقافة السياحة الرياضية بالعقبة، واتفاق على نجاح الأردن في التنظيم والمكان المثالي في واحة آيلة، مقدرين دعم الجهات الوطنية والرسمية، في مقدمتها اللجنة الأولمبية الأردنية، وزفوا بشرى لترجمة النجاح الأردني المتوج بالانجاز الفريد، على استضافة بطولة العالم للألتراماراثون لمسافة 50 كم في آذار (مارس) المقبل.
وعلى أنغام فرقة ” نسيم البحر” العقباوية، وباقة من الأغاني الوطنية، تفاعل الحضور بمشاركة كبار الشخصيات وأعضاء الفرق العربية والآسيوية والعالمية، في اداء دبكات أردنية، ساقت الفرح الى قلوب كل الاردنيين، بانتهاء السباق النوعي والحدث العالمي، بطعم النجاح الباهر، وتحقيق الإنجاز التاريخي الساحر لألعاب القوى ودخولها بثقة أتون العالمية في سباقات الألتراماراثون.
“الصورة تتكلم”
ارتسمت الكثير من الصور بريشة الإرادة، وتلونت بألوان التحدي والتمرد على القساوة، والبحث عن الإنجاز بحفاوة، ولعل المشهد الأروع الذي تعجز عن رسمه ريشة اروع فنان، ذلك التعب والاجهاد الذي نال من احد لاعبي المنتخب الياباني، الذي قاتل كمقاتلي “الساموراي”، وهو يصل عند الكيلو 99 من السباق، ولم يتبق سوى كيلو واحد لاجتياز خط النهاية، حتى سقط من تعبه، ويقف ثم يسقط، حتى زحف على يديه رغم الامه، ومن وقف حتى سقط مغشيا عليه، ليودع السباق في مشهد صفق له الجميع تعاطف معه، وهو يودع السباق الى المستشفى مباشرة.