الأردن يحقق أول ميدالية تاريخية في سباق “آسيا اقيانوسيا 100 كم”

مصطفى بالو

عمان – سجل المنتخب الوطني انجازا تاريخيا غير مسبوق، وزين واحة آيلة بالفضية الأردنية الأغلى، في التراماراثون العالم-سباق آسيا اقيانوسيا 100كم، وتحدى دوراته الـ 10 بمسافة 10 كم لكل دورة، ومشاق الركض على الإسفلت، ليدخل الأبطال خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، محمد حمدان، عوني الرجبي ومحمد العمري، خط النهائية بمجوع أوقفهم بالمركز الثاني، خلف الهند التي خطفت المركز الأول على مستوى الفرق، من السباق الذي انتهى في ساعة متأخرة أول أمس.

واستضاف السباق اتحاد العاب القوى وحظي برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى سعد حياصات، رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان، ونائب الرئيس، ومشرف السباق من قبل الاتحاد الآسيوي، وممثل سلطة اقليم مفوضية العقبة الاقتصادية شرحبيل ماضي، وبمشاركة منتخبات دول الأردن “المنظم”، لبنان، مصر، استراليا، الهند، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، واليابان وبريطانيا.

“رسم بالكلمات”

“الغد” التي كانت حاضرة في قلب الحدث، رصدت اجواء استعداد العقبة، بسلطتها الاقتصادية وواحة آيلة، لاحتضان السباق النوعي، وسط حركة دائبة لرئيس اتحاد العاب القوى المحامي سعد حياصات، الذي استنفر طاقات مجلس اتحاد اللعبة، ولجان الاتحاد العاملة، نحو نجاح التنظيم وكتابة اسم الأردن على صدر دول الانجازات في السباق النوعي، في ظل عمل دؤوب يشبه خلية النحل، في بحث عن طريق النجاح بالتنظيم والوصول الى منصات التتويج، وتحفيز للفريق الأردني، وترحيب منتخبات دول منطقة آسيا اقيانوسيا والعالم، لتزداد نبضات القلب الخافقة بعشق الانجاز للوطن، مع بدء العد التنازلي لانطلاق السباق الذي دفع لجنة الحكام برئاسة حاتم الصفدي، التواجد قبل اسبوع من اقامته، لتحديد مسار السباق الذي وصفوه بالاطول والأصعب، حين تم التجهيز لإقامة 50 كم في اروقة واحة آيلة، ومثلها في ارجاء العقبة، قبل اتخاذ القرار النهائي بإقامة كافة مسافة السباق في واحة آيلة، ومشاركة كافة الجهات المسؤولة عن تزويد محطات الدعم والاسعاف والتغذية لمسار السباق الذي يتسابق فيه المشاركون في 12 ساعة مليئة بالمشاق والمتاعب والمصاعب.

“ساعة الصفر”

“عيون لا تنام”، ورغبة أردنية يتقدمها التصميم والإرادة، بالنجاح وتسجيل انجاز جديد للرياضة الأردنية، ورسائل وطنية من بحر العقبة، أرسلتها عيون اسرة اتحاد ألعاب القوى برئاسة حياصات، وكامل لجان الاتحاد العاملة في الحدث، وهي التي تحركت مع ساعات الفجر، وتحديدا عند الساعة الخامسة من صباح أول من أمس، مع لاعبي المنتخبات المشاركة في السباق الرسمي والمفتوح، على مستوى الفردي والمجموع، وجميع اللجان العاملة والجهات المسؤولة، الى موقع السباق في واحة ايلة، وسط اجواء من البرد القارص، اذابها الحماس الأردني بالنجاح.

وما أن دقت عقارب الساعة عند السادسة والنصف صباحا، حتى كان رئيس الاتحاد ينادي جميع المشاركين الى خط البداية، بعد التأكد من جهوزية المشاركين وفق التعليمات الفنية، ليطلق “رصاصة” بداية السباق، الذي اختبأ في مساره اقصى اشكال الصعوبة، من حيث المسافة 100 كم.

“الحلم الأردني يتحقق”

ما ان تنافس المسابقون، والصعوبات تتابع خطواتهم، والتعب ينال منهم، حتى عانق علم الوطن سماء العقبة، بنجاح خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، عوني الرجبي ومحمد العمري، عبور خط النهاية بنجاح، وقوفهم بالمركز الثاني تقلدهم الفضة، بزمن مجموعه 31:14:21 (26) نقطة، توزع الزمن بين محمد مبارك 8:23:03، عوني الرجبي 11:25:39، وخالد الشيخ 11:25:40، وسط فرحة أردنية لا توصف، تعالى معها صوت الفخر والفرح الأردني لم تنم معه العقبة، وتراقصت على روعته وعالميته امواج البحر الأحمر.

نتائج سباق دول آسيا أوقيانوسيا